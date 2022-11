Borghi: «Belgio al Mondiale, tutto ruota intorno a Lukaku! Croazia di Brozovic…»

Stefano Borghi in un video pubblicato sul suo canale YouTube commenta il Girone F dei Mondiali in Qatar, quello con il Belgio di Romelu Lukaku e la Croazia di Marcelo Brozovic.

AL MONDIALE – Borghi esprime una sua opinione riguardo il Girone F: «Nel Belgio, tanto se non tutto ruota sullo stato di forma di Romelu Lukaku perché è un centravanti che definisce la squadra, oltre che essere un trascinatore. Non sta benissimo e fin qui all’Inter è stato una comparsa in questo avvio di stagione. Ma per il Belgio, Lukaku vale tanto anche perché il suo vice sarebbe Batshuayi, quasi come il giorno e la notte. La figura di Marcelo Brozovic per la Croazia, invece, è cardinale così come all’Inter. È rientrato nelle ultime settimane».