Pandev sicuro: «Thiago Motta diventerà uno dei migliori al mondo! Stankovic…»

Goran Pandev intervistato da Calciomercato.com parla dei suoi due ex compagni all’Inter, Thiago Motta e Dejan Stankovic, oggi allenatori in Serie A. A detta sua, l’italo-brasiliano diventerà addirittura uno dei migliori allenatori al mondo.

TRA I MIGLIORI – Pandev esalta i suoi due ex compagni di squadra ai tempi dell’Inter del Triplete, oggi allenatori in Serie A: «Thiago Motta diventerà uno dei migliori cinque tecnici al mondo. Il suo gioco è propositivo e non gli mancano le idee. Dejan Stankovic, invece, si salverà con la Sampdoria, anche se la situazione non è semplice, ne sono convinto. Pure lui, ha un gran futuro».

Fonte: Calciomercato.com