Reja: «Albania, molti volti nuovi mi hanno stupito! Aumentato il valore»

L’Albania ha vinto 2-0 contro l’Armenia grazie alle reti di Juliano Skuka e Kristjan Asllani. Il primo successo per il 2022 è arrivato dopo 369 giorni, un trionfo di cui ha parlato Edoardo Reja in un’intervista su Super Sport.

VALORE AUMENTATO – Reja dopo la vittoria della sua Albania ha espresso la sua opinione riguardo il gol all’esordio di qualche giocatore e non solo: «Sono contento per la prestazione di oggi, questo deve essere lo spirito dell’Albania, con o senza di me. Gol realizzati oggi? Ho seguito questi giocatori durante il campionato (facendo riferimento a Juliano Skuka e Kristjan Asllani, ndr) e molti di questi mi hanno colpito. Il mio compito era aumentare il valore dei giocatori e penso che è stato fatto. Tutti i nuovi giocatori sono bravi».