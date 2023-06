Bonato: «Bellanova, Inter non riscatta ma c’è interesse. Nandez…»

Nereo Bonato, Direttore Sportivo del Cagliari, è intervenuto nel corso della trasmissione di Radio Sportiva. Tra gli argomenti trattati anche il futuro di Roul Bellanova (vedi articolo), difensore dell’Inter in prestito dal club cagliaritano, e quello di Nandez al quale i nerazzurri avevano dimostrato interesse.

SOLUZIONI – Le dichiarazioni del Direttore Sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, sul riscatto di Raoul Bellanova e non solo: «L’Inter aveva questa opzione di riscatto del giocatore. Ci ha manifestato l’impossibilità al momento di poter esercitare il diritto. C’ha comunque manifestato l’interesse tecnico e quindi la possibilità eventualmente di discutere altre soluzioni per poter mantenere il ragazzo all’interno della loro rosa. Quindi ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Il rapporto con loro è solido e nel tempo ha portato tante situazioni di collaborazione quindi non credo che ci saranno problemi. Nahitan Nandez è un ragazzo che ha grande senso di appartenenza e ha un grande orgoglio di essere a Cagliari. Ha una scadenza nel 2024. C’è stata una chiacchierata prima del play off però tutto è stato sospeso perché ovviamente era giusto indirizzare tutte le forze sul campo. Credo che adesso sia il momento opportuno per poter riprendere in mano e cercare di trovare una soluzione».