Orlando: «Per l’Inter sceglierei Milinkovic-Savic. Giocatore…»

Il mercato dell’Inter è ormai entrato nel vivo, soprattutto per la zona del centrocampo. Massimo Orlando esprime la sua preferenza tra due calciatori su TMW Radio.

PREFERENZA – Orlando ha una preferenza per il centrocampo nerazzurro: «La deadline imposta dalla famiglia Zhang all’Inter è a fine settembre o ottobre, non possono andare avanti così. Hanno incontrato qualcuno per forza, ne parlavamo di questa situazione. Io tra Milinkovic-Savic e Frattesi sceglierei il primo, perché è un giocatore nel pieno della sua carriera e maturità. Un centrocampista da 7-8 gol è troppo decisivo. Batto le mani comunque a Frattesi perché tutti vogliono andare in Inghilterra per un contratto più importante e lui vuole rimanere in Italia per giocare».