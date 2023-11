Bonan: «Inter squadra con più certezze. Calhanoglu la luce»

Alessandro Bonan descrive il momento dell’Inter in campionato ed in Champions League. Il giornalista vede inoltre un giocatore oltre la media su Sky Sport.

GRANDE PROVA – Bonan afferma: «L’Inter è la squadra con più certezze in questo momento. Vince una partita a Bergamo difficilissima, contro quella che era imbattuta in casa e che è in rampa di lancio. L’Atalanta ha trovato un grande centravanti come Scamacca e lotterà per posizioni importanti. L’Inter è messa bene comunque nel girone di Champions League, se escludiamo la partita in Spagna ha dimostrato di avere carattere. Soprattutto ha un uomo: Hakan Calhanoglu. Il suo merito non è l’unico, c’è anche quello di Inzaghi che lo ha inventato regista. Nessuno ci credeva, il tecnico ha smentito tutti e il turco fa bene qualsiasi cosa. Si sacrifica, ha un lancio filtrante che hanno pochi, gli altri vedono il buio dove lui vede luce».