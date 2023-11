Inter senza Pavard: tutte le opzioni (ordinate!) di Inzaghi in difesa

Inter costretta a fare a meno di Pavard per un po’ di tempo ma Inzaghi non può perdere tempo nel trovare e magari anche provare nuove opzioni in difesa. Tra queste non bisogna limitarsi solo ai preannunciati cambi ruolo per ruolo, dato che le “garanzie” in realtà sono altre

OPZIONI IN DIFESA – Tutto come previsto… o quasi. L’infortunio di Benjamin Pavard priverà l’Inter del suo numero 28 per tutto il mese di novembre e probabilmente anche per quello di dicembre nella sua totalità. Inutile spingere per averlo in casa del Genoa prima di Capodanno conoscendo gli impegni da gennaio in poi. Una situazione al momento sotto controllo per Simone Inzaghi, che può contare su un reparto difensivo affidabile anche senza Pavard. La difesa dell’Inter senza Pavard prevede una prima scelta ovvia e poi diverse alternative. La prima scelta di Inzaghi è Matteo Darmian braccetto destro con Francesco Acerbi in mezzo e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. E le altre? Dando per scontato l’intercambiabilità di Stefan de Vrij con Acerbi ed eventualmente anche di Federico Dimarco con Bastoni, l’alternativa a Darmian diventa automaticamente Yann Bisseck terzo destro. Ma si può parlare davvero di piano B per Inzaghi? Andando ad analizzare il minutaggio dei singoli difensori e le scelte fatte dall’allenatore piacentino finora, non è da escludere come seconda scelta senza Pavard (né Darmian…) la difesa a tre che prevede de Vrij terzo destro con Acerbi in mezzo e Bastoni sul centro-sinistra. E ciò confermerebbe il sesto e ultimo posto nelle gerarchie di Inzaghi per Bisseck. Di seguito tutte le opzioni in difesa dell’Inter di Inzaghi senza Pavard in ordine di attuale “preferenza” gerarchica.

La prima opzione dell’Inter di Inzaghi senza Pavard

1. DARMIAN – Acerbi – Bastoni (riposa: de Vrij)

Tutte le altre opzioni in difesa senza Pavard

2. Darmian – DE VRIJ – Bastoni (riposa: Acerbi)

3. Darmian – de Vrij – ACERBI (riposa: Bastoni)

4. DE VRIJ – Acerbi – Bastoni (riposa: Darmian)

5+*. BISSECK – Acerbi/de Vrij – Bastoni/Acerbi (riposano: Darmian e un altro titolare)

X+*. Bisseck – Acerbi/de Vrij – DIMARCO (riposano: Darmian, Bastoni e un altro titolare)

* più opzioni nel gioco delle coppie partendo dalla stessa base