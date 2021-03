Bonan: «Conferenza Conte la più inutile della storia! Vidal? C’è un motivo»

Alessandro Bonan

Inter-Atalanta è il big match della ventiseiesima giornata di Serie A (QUI le ultime), che andrà in scena stasera alle ore 20.45. Alessandro Bonan – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – commenta la conferenza prepartita di Conte (vedi articolo) e l’importanza di questa sfida a livello nazionale. Di seguito le sue dichiarazioni

CONFERENZA – Inter-Atalanta si giocherà stasera a San Siro, una sfida che dirà molto sulla lotta scudetto. Secondo Alessandro Bonan, la conferenza di Antonio Conte non ha restituito nulla per un preciso motivo: «Ho rivisto la conferenza di Conte: penso sia stata la più inutile della storia del calcio perché Conte è lì che si sta scervellando su come sorprendere l’Atalanta e quindi non dice nulla. Va in conferenza stampa e non dice assolutamente nulla perché nel frattempo sta pensando a come incastrare l’Atalanta. E attenzione, perché Conte un po’ l’ha subita l’Atalanta ma l’ha anche messa in difficoltà».

SCELTE – E sulla presenza quasi certa di Arturo Vidal (vedi articolo), Bonan afferma: «Conte è convinto e secondo me c’è un motivo. Il tecnico nerazzurro è uno che agisce molto anche sugli avversari, quindi Vidal ha senso perché l’Inter con lui è un po’ più verticale. Il cileno si inserisce un po’ di più rispetto a Christian Eriksen che però alleggeriva Marcelo Brozovic dal compito dell’organizzazione della manovra».

MOTIVAZIONI – E sulla possibilità che Conte guardi a ciò che succede alle sue spalle, Bonan non ha dubbi: «Secondo me lui è lì in alto e pensa a starci il più a lungo possibile. Non si interessa a ciò che succede dietro. Il fatto societario paradossalmente lo ha aiutato perché è una cosa nella quale lui si trova a suo agio. Nel senso che dice ci sono io, c’è il gruppo ed esistiamo solo noi. E poi c’è un aspetto mentale che vede un gruppo di uomini uniti verso uno scopo comune che vorrebbe dire anche riproporsi per la prossima stagione. Quando parliamo di Inter-Atalanta parliamo della massima espressione del calcio italiano, in un modo o nell’altro in questo momento sono il top in Serie A».