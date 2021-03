Manchester City, attaccante cercasi: Guardiola pensa anche a Lukaku!

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Il Manchester City è alla ricerca di un attaccante per il dopo Aguero e la sconfitta contro il Manchester United ha reso ancor più evidente questa esigenza. Secondo quanto sostenuto da The Athletic, nei pensieri di Guardiola ci sarebbe anche Lukaku

DESIDERI – Il Manchester City è alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione. Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, il nome in cima alla lista di Pep Guardiola è quello di Erling Haland, il giovanissimo attaccante del Borussia Dortmund, sogno di mezza Europa. Nella lista del club inglese, attualmente capolista in Premier League, ci sarebbe però anche Romelu Lukaku. La priorità è Haland, ma il numero 9 dell’Inter non dispiacerebbe per niente a Guardiola.

Fonte: theathletic.com