Inter-Atalanta si decide in mezzo al campo. Conte sceglie Vidal

Arturo Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Inter-Atalanta è il match che chiude la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. La sfida al vertice sarà decisa in mezzo al campo, dove Gasperini si affida ai “guerrieri” de Roon e Freuler. Conte sceglie Vidal

LOTTA – Inter-Atalanta è in programma questa sera. I nerazzurri di Antonio Conte, in questa seconda parte di stagione, hanno sempre risposto presente ed hanno offerto prestazioni di alto livello in tutti i big match. Questa sera, contro la squadra di Gasperini, Conte si aspetta una squadra reattiva e pronta a lottare su ogni pallone: decisivo, infatti, sarà il confronto a centrocampo. I bergamaschi schiereranno, con molta probabilità, Freuler e de Roon, due mastini abili nello spezzare il gioco per poi affidare il pallone all’estro e alle giocate di Pessina e Muriel. Per quella che potrebbe essere una vera e propria “battaglia”, Conte rinuncia ad Eriksen per riproporre il “guerriero” Vidal. Il cileno, quest’anno, non ha mai dato la sensazione di poter incidere, ma, nelle ultime settimane, ha lavorato parecchio per tornare in condizione. Questa sera, il 22, non dovrà bruciarsi la chance offertagli da Conte.