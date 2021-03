Inter-Atalanta, Ilicic unico piano B per Gasperini: Zapata in vantaggio – Sky

Duvan Zapata, Atalanta-Napoli (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta è la sfida in programma stasera alle ore 20.45, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Secondo Massimiliano Nebuloni – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – Gasperini ha la tentazione Ilicic, ma al momento Zapata è in vantaggio

PIANO B – Inter-Atalanta è il Monday Night della ventiseiesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ragiona sulla mossa Josip Ilicic, ma al momento Duvan Zapata è in vantaggio: «Non credo che ci sarà spazio per grosse sorprese, nel senso che Gasperini manderà in campo l’undici migliore in questo momento. L’unica sorpresa l’ha annunciata ieri Gasperini, nel senso che tutti si aspettavano il ritorno di Gollini in porta e invece giocherà Sportiello. Davanti l’unico piano B potrebbe essere Ilicic al posto di Zapata, una soluzione provata ieri nella rifinitura».