Bonan: «Brozovic? In questo momento addirittura più forte di Modric!»

Brozovic sta trattando il rinnovo con l’Inter e la speranza è che si possa arrivare a un accordo in tempi brevi (vedi articolo). Durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Bonan dice la sua sul centrocampista e lo ritiene superiore a un totem del ruolo come Modric.

INSOSTITUIBILE – Marcelo Brozovic è in scadenza di contratto al 30 giugno, ma se tutto va come deve andare a breve non sarà più a rischio addio a parametro zero. Alessandro Bonan lo incorona: «In questo momento è addirittura più forte di Luka Modric come regista. Per me. Lì c’è stata l’intuizione di Luciano Spalletti, di portarlo in un ruolo in cui si sentiva pronto».