Zenga: «Onana? Ha già un vantaggio! Brozovic, il distacco la sua forza»

Onana dal prossimo luglio sarà un nuovo portiere dell’Inter. Zenga, che il ruolo l’ha ricoperto per oltre un decennio, ritiene che l’estremo difensore dell’Ajax possa fare bene. Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport parla anche di Brozovic.

PROFILI GIUSTI – Questa l’analisi di Walter Zenga: «Marcelo Brozovic è proprio una persona che se gli cade il mondo fa così con le spalle e dice che è caduto il mondo. Io ero in collegamento con Sky dopo la partita con lo Sheriff, gli è stato chiesto cosa ne pensasse che c’era il derby e lui ha detto che mancavano ancora tre giorni. Tutto questo col trofeo di migliore in campo in mano. Questo distacco è la sua forza, lo vedi anche in campo nella partita. André Onana? Ha già un altro vantaggio, che ha esperienza internazionale. Ha fatto molte partite di Champions League, è alto un metro e novanta e questo ha la sua importanza».