Inter, attacco deciso a Bologna: incognita rientro vacanze – Sky

Domani alle 12.30 l’Inter affronterà il Bologna nella ventesima giornata della Serie A 2021/2022. I nerazzurri faranno l’esordio nel nuovo anno solare, facendo i conti con l’assenza di Dzeko in attacco.

AVVICINAMENTO A BOLOGNA-INTER – Ecco le ultime in vista della partita di domani secondo Andrea Paventi di Sky Sport: «Non tutti i giocatori sono al 100% dopo le vacanze. Indicazioni importanti arriveranno nell’allenamento della vigilia per verificare quindi le condizioni fisiche di tutti. In attacco, con Edin Dzeko out causa COVID-19, toccherà ad Alexis Sanchez al fianco di Lautaro Martinez. A centrocampo Arturo Vidal e Roberto Gagliardini si giocano un posto per sostituire lo squalificato Hakan Calhanoglu».