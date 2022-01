Perisic-Inter, partita sul rinnovo ancora aperta. Lui attento – SI

Perisic è in scadenza di contratto con l’Inter, ma a differenza di Brozovic (vedi articolo) la sua situazione sul rinnovo è differente. Da Lo sai che? su Sportitalia il giornalista Pedullà fa il punto.

CHI RESTA DEI CROATI? – Alfredo Pedullà fa un breve aggiornamento sulla questione rinnovi per l’Inter: «Marcelo Brozovic? Siamo davvero vicini, non dico che siamo con la penna in mano ma siamo lì. Ivan Perisic un mese e mezzo fa era assolutamente no, un mese fa era nì. Adesso è un ragazzo un po’ particolare, che sta attento a tutte le circostanze e le situazioni, ma è una partita che è ancora aperta».