BoboTV, clamoroso! Vieri annuncia la ‘separazione’ con gli altri tre ex Inter

Clamorosa la notizia arrivata in serata da Christian Vieri nel corso della BoboTV. L’ex Inter annuncia la “separazione” con il resto del gruppo formato da Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

GRUPPO SCIOLTO – Non sarà più la stessa BoboTV, o almeno una versione rivisitata con il solo Christian Vieri unico protagonista. L’ex centravanti dell’Inter questa sera ha annunciato la clamorosa separazione dallo storico gruppo formato – anche loro – da ex nerazzurri: Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano. Questa la notizia arrivata in serata proprio da Vieri, stranamente da solo in studio durante la puntata in onda su Twitch: «Volevo comunicavi che da questa sera sarò solo io alla BoboTV, ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa, faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi».