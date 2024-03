Bini: «De Vrij? Tutti lo vorrebbero come riserva! Inzaghi bravo in una cosa!»

Graziani Bini, doppio ex di Inter-Genoa, esprime la propria opinione sul momento delle due squadre che fra poche ore si affronteranno a San Siro per il posticipo del lunedì.

GRUPPO – Non solo Inter-Genoa. Graziano Bini, da ex difensore, esprime un pare soprattutto su Stefan De Vrij. L’ospite di TMW Radio, poi, si focalizza anche su Simone Inzaghi: «Non ho ancora visto il Genoa e lo guarderò sicuramente stasera, però la società adesso mi sembra che si sia assestata. L’allenatore ha delle buone idee e una grande prospettiva davanti. Il punto di forza dell’Inter è la quota di calciatori italiani? Non ce ne sono poi così tanti. Marotta ha messo in piedi una rosa di giocatori incredibile, anche con tutte le riserve. Negli anni ha sempre scelto bene. Il punto è questo: non scegliere per forza italiani ma scegliere bene i calciatori. Parere su De Vrij? Penso che tutte le squadre vorrebbero una prima riserva come lui in difesa. È un giocatore che a me è sempre piaciuto, poi ha avuto un calo un anno e mezzo fa. Però adesso si è ripreso e fa vedere quello che è capace di fare. È un ottimo giocatore e non parliamo poi come riserva. Inzaghi? Credo che la sua bravura quest’anno sia stata proprio quella di accomunare tutti e formare un gruppo che vada avanti per la stessa strada. Questa è la sensazione che mi danno quando vedo giocare l’Inter. Basta guardare l’atteggiamento di Sanchez. Quando era prima all’Inter che subentrava era una roba infernale. Adesso quando entra sembra che voglia spaccare il mondo. In questo secondo me è stato soprattutto bravo Inzaghi».