Carnevali vanta: «Battuto squadre forti come l’Inter». Ma poi: «Perso tanti punti!»

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, prima sottolinea come la sua squadra sia riuscita nell’impresa di battere club come l’Inter. Poi però ricorda il declino dei neroverdi in campionato.

ANNATA – Non un buon momento per il Sassuolo che, pur potendo vantare di aver strappato tre punti all’Inter, non riesce a rialzarsi in campionato. Adesso anche l’infortunio di Domenico Berardi che lo terrà fuori per tutta la stagione. Giovanni Carnevali, ospite della trasmissione radiofonica “La Politica Nel Pallone”, dichiara: «Quella del Sassuolo è un’annata un po’ particolare. Il Sassuolo è una squadra che riesce a vincere contro le squadre così forti, come Inter, Juventus e anche Fiorentina, e poi dopo abbiamo perso tanti punti. Abbiamo perso sicuramente qualche certezza, in un annata non delle migliori. Dionisi in questi anni ha fatto un ottimo lavoro e come ben si sa quando le cose non vanno bene purtroppo chi ci rimette è sempre l’allenatore. Sono convinto che sia un ottimo allenatore e che avrà anche un grande futuro. Bisogna cercare di cambiare questo trend». Così Giovanni Carnevali sul Sassuolo durante il podcast di Rai Gr Parlamento.