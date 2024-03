Inter-Genoa, San Siro si popola: in campo quattro ospiti speciali! – Sky

In occasione di Inter-Genoa arrivano a San Siro quattro ospiti speciali. Le Tartarughe Ninja attendono a bordo campo la squadra di Simone Inzaghi.

IN CARNE ED OSSA – San Siro è pronto ad accogliere, con tutto il suo calore, un nuovo match nerazzurro. Alle ore 20.45 è previsto il fischio d’inizio di Inter-Genoa, gara valida per ventisettesimo turno di Serie A. Dunque manca sempre meno e lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ inizia a popolarsi e non solo sugli spalti. A bordo campo, infatti, sono già posizionati delle special guest, pronti ad animare Inter-Genoa. Si tratta delle Tartarughe Ninja, protagonisti della serata insieme agli uomini di Simone Inzaghi. Per il lancio dello sponsor Paramount Plus del nuovo film con protagonisti i quattro simpatici eroi, dunque, non ci saranno solo le maglie limited edition create per l’occasione, ma anche le stesse Tartarughe in “carne ed ossa”.

Fonte: Sky Sport 24