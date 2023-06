Biasin: «Presto offerta per Onana, alternativa dovrà convincere Inzaghi!»

Biasin nel corso di un suo intervento a “Radio24” durante Tutti Convocati, ha parlato delle offerte per André Onana e del possibile sostituto.

MERCATO E ONANA – Fabrizio Biasin ha parlato così della possibile cessione del portiere: «L’Inter ha un piano mercato che contempla lo zero: arrivare a settembre a zero tra acquisti e cessione. Avere una squadra più forte avendo quello zero lì non è facile. Però il Napoli ha dimostrato di saperlo fare, stessa cosa l’Inter. Noi sappiamo che sul fronte Onana c’è un interessamento del Manchester United. È presumibile che arrivi un’offerta sostanziosa per Onana che è arrivato a zero tra le risatine generali. Di fronte a un’offerta del genere io faccio fatica a immaginare l’Inter che dica no. Sarebbe un errore, a patto che si trovi un’alternativa valida per Inzaghi, perché lui chiede un portiere abile con i piedi che sia all’altezza. Tipo? A me piaceva tanto Vicario, ma si è presentato al Tottenham».