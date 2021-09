Biasin: «Lukaku ha forzato l’Inter per levarsi dalle balle dopo aver illuso tutti quanti!»

Biasin non manda giù l’addio di Lukaku all’Inter dopo le parole dell’attaccante belga, prima e dopo la partenza. Il giornalista di “Libero” e tifoso interista, nel consueto editoriale del martedì per il portale “Tutto Mercato Web”, critica nuovamente la scelta dell’ex numero 9 nerazzurro

ILLUSIONE LUKAKU – L’editoriale di Fabrizio Biasin nello spazio dedicato all’Inter è un tuffo indietro di un mese: “[…] Ecco a voi un’altra barzelletta. Romelu Lukaku l’altro giorno ha detto così: «Quando è arrivata la terza offerta del Chelsea sono andato da Simone Inzaghi per trovare un accordo». Un accordo? In che senso? Diciamo le cose come stanno: hai forzato la mano per levarti dalle balle, altro che accordo. E questa frase ci fa capire che il signore del «son tornato a Milano per ricominciare!» non ha fatto altro che illudere tutti quanti, salvo poi piantarli in asso. Aveva diritto di andar via? Può darsi. Ma non c’era alcuna necessita di mentire. […] Bene, avete percepito del nervosismo? È così, è iniziata la grande settimana delle aste di mercato. C’è tensione. Agitazione. E un’unica certezza: anche quest’anno il mio capitano sarà Danilo D’Ambrosio. […]”. Questo il pensiero di Biasin su Lukaku… e non solo.

Fonte: Tutto Mercato Web – Fabrizio Biasin