VIDEO AMARCORD – Altobelli dà all’Inter il derby col Milan in B: 0-1 in coppa

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 7 settembre 1980. In Coppa Italia si gioca il primo derby della storia col Milan in Serie B. I nerazzurri si impongono grazie ad Alessandro Altobelli.

FUORI DALLA SERIE A – Gli dei calcio mettono contro Inter e Milan nel girone della Coppa Italia 1980/81. Il 7 settembre 1980 va così in scena il primo derby con una delle due squadre che viene dalla Serie B. L’aria da stracittadina ringalluzzisce i rossoneri, retrocessi d’ufficio per lo scandalo del Totonero, ma alla fine esultano i nerazzurri. Al 66′ Alessandro Altobelli beffa il portiere sugli sviluppi di un calcio d’angolo, segnando di testa mentre è completamente spalle alla porta. La rete di Spillo basta per la vittoria dell’Inter nel primo derby “fuori dalla Serie A“. Rivediamo gli highlights nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: