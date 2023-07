Biasin: «Lukaku ha chiamato Ausilio per dirgli una cosa precisa!»

In merito alla vicenda Romelu Lukaku, Biasin ritornata sulla famosa telefonata tra il belga e il DS dell’Inter, Piero Ausilio

IL CASO − Durante ‘Lunedì di rigore’, programma di QSVS, Fabrizio Biasin è ritornato sulla vicenda Lukaku: «Quando ha chiamato Ausilio non ha avuto tempo di rispondere perché non l’ha fatto parlare più di tanto, ma non gli ha chiamato per dirgli ‘scusa, vengo a Milano’. Ma soltanto per comunicargli che andava alla Juventus. All’Inter Lukaku era sempre titolare, ma si è fatto convincere anche di un’altra cosa. Ovvero, lo scorso anno è stato alternato tra campionato e Champions League e quindi ho riflettuto pure su questo in ottica nuova stagione».