Biasin loda Dimarco: «Non era previsto! Successa una cosa rara»

Dimarco ha siglato il gol decisivo in Empoli-Inter, una rete certamente non banale e davvero molto bella. Fabrizio Biasin tesse le lodi dell’esterno italiano che ha una lunga storia in nerazzurro che parte dal settore giovanile. Di seguito le parole del giornalista su Twitter

CALCIATORE RARO – Federico Dimarco è l’emblema di questa Inter targata Simone Inzaghi. Fabrizio Biasin sottolinea la tenacia che l’esterno italiano ha avuto fino a raggiungere la gloria in nerazzurro: “Diciamola tutta. Federico Dimarco non era previsto. I giocatori che “ti mandiamo in prestito, tornerai più forte” 9 volte su 10 vanno in prestito e non tornano più. Lui è tornato. Ma anche lì, parliamoci chiaro, non c’era troppa convinzione. “È bravino, ma non è in grado di stare ad alto livello”. Ci ha pensato lui a convincere tutti. E prima si è preso un posto in rosa. E poi si è preso una maglia da titolare. E alla fine si è preso i riflettori. Tutti. Complimenti Federico Dimarco, ti è riuscita una cosa “rara”, come un tiro al volo che si infila all’incrocio.