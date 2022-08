Biasin: «Lautaro Martinez, approccio stagione tipico di calciatore maturo»

Fabrizio Biasin ha parlato di Lautaro Martinez dopo il gol segnato dall’attaccante argentino dell’Inter ieri sera contro lo Spezia.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin su Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter autore del gol dell’1-0 ieri sera contro lo Spezia. “Il modo in cui Lautaro ha approcciato alla stagione -la sua condizione, il suo atteggiamento- sono tipici di un calciatore che ha raggiunto la maturità. Per il nostro campionato giocatori del genere, ormai, sono una rarità. Ricordiamocelo quando non segnerà per 2 o 3 partite“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin