Inter-Spezia, 3 gol e non solo: migliora notevolmente un dato in attacco

In Inter-Spezia i padroni di casa firmano 3 gol che certificano la superiorità di valore. E, in modo anche un po’ sorprendente, registrando un netto miglioramento in attacco.

TRAZIONE OFFENSIVA – Nella prima mezz’ora di Inter-Spezia, gli uomini di Simone Inzaghi sono arrivati spesso al tiro, senza però mai segnare. Costruendo anche occasioni dal bassissimo coefficiente di difficoltà, con la palla portata sempre fino a pochissimi metri dalla porta ligure. Fino al gol di Lautaro Martinez.

MODALITÀ DIVERSE – Il Toro segna con un tiro al volo, in controbalzo, dai 18 metri. Un gol di pregevolissima fattura, che dimostra ancora una volta il feeling del numero 10 dell’Inter coi tiri di prima intenzione. E non inganni nemmeno il gol di Hakan Calhanoglu, che piazza sì il pallone sul primo palo a inizio ripresa. Ma lo fa con un colpo da biliardo, superando tre avversari schierati tra lui e la porta dello Spezia. Due reti segnate in modo diverso, quasi in controtendenza rispetto alla costruzione offensiva propugnata da Inzaghi.

PIÙ CATTIVERIA – Contro lo Spezia, l’Inter ha tirato 8 volte verso la porta avversaria, segnando 3 gol e colpendo un palo (vedi statistiche). Ciò si traduce in un tasso di conversione del 37,5%, in netto aumento rispetto a Lecce. Volendo considerare anche la metrica degli expected goals, i nerazzurri hanno fatto meglio di quanto previsto: 2,63 xG secondo Understat. E questo grazie proprio alle reti di Lautaro Martinez e Calhanoglu, due tiri dall’esito per nulla scontato. A dimostrazione di come non sia necessario forzare sempre l’azione offensiva fino ad entrare in porta col pallone: l’Inter ha i giocatori per far male anche dalla distanza, ed è un’arma da non sottovalutare.