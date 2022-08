Handanovic in Inter-Spezia fa segnare 71.213: il dato più curioso a San Siro

Handanovic c’è ma non si vede. O meglio, c’è ma non c’è bisogno che si veda. E se non ci fosse probabilmente la partita finirebbe con lo stesso risultato. Provocazione. Il dato più curioso di Inter-Spezia lo fa registrare, indirettamente, proprio il portiere e capitano nerazzurro

DA 0 A 71.213 – L’Inter di Simone Inzaghi segna – sono già 5 i gol stagionali (vedi classifica marcatori) – ma non fa segnare. Stavolta. E Samir Handanovic ringrazia per il primo clean sheet stagionale. Dopo l’esordio così così a Lecce, a Milano contro lo Spezia non c’è partita. E non è un caso che Inter-Spezia termini con la bellezza di zero tiri nello specchio della porta nerazzurra. Un dato importante nell’analisi di una partita. In casa interista non succedeva da Inter-Benevento (4-0) del 30 gennaio 2021, come evidenziato prontamente dagli analisti di Stats Perform (dati Opta, ndr). E non può che portare a casa un 6 politico il capitano Handanovic (vedi pagelle di Inter-Spezia). Per il numero 1 nerazzurro sarebbe stato più giusto un SV (Senza Voto, ndr). Anzi, probabilmente NG (Non Giudicabile, ndr). Ma tant’è. Handanovic ringrazia. Più che far parte dei sedici nerazzurri schierati da Inzaghi contro lo Spezia, il portiere sloveno si aggiunge agli spettatori presenti a San Siro (vedi dato). Il numero 71.213 per la precisione. Non pagante, però. E da una posizione privilegiata per assistere allo spettacolo dei compagni in Inter-Spezia. Probabilmente, però, pagherebbe di tasca sua per una stagione simile: la porta inviolata è l’obiettivo di qualsiasi portiere. Anche a patto di non ricevere nessun tiro nello specchio…