Biasin: «Juventus-Inter, Inzaghi rischia di più! Dybala? Fase di stallo»

Fabrizio Biasin, giornalista italiano e noto tifoso dell’Inter, intervenuto nel corso della diretta Twitch su Calciomercato.it ha parlato di Juventus-Inter e del futuro di Paulo Dybala.

BIG-MATCH – Fabrizio Biasin su Calciomercato.it ha parlato così del big-match in programma domenica prossima: «Juventus-Inter sarà una partita decisiva per i nerazzurri, meno per loro! I tifosi bianconeri hanno abbandonato il sogno e quindi se dovessero vincere rientrerebbero nella corsa. L’Inter, invece, gioca la partita del dentro o fuori. Se fa risultato a Torino può andare avanti a coltivare i sogni tricolori, viceversa diventerebbe un problema non solo per la classifica ma quanto per l’umore. Una squadra che fa fatica da così tanto e poi alla ripresa non fa risultato a Torino rischia di perdersi definitivamente. Se dovesse perdere, inoltre, devi cominciare a guardarti anche dietro. Una squadra che arriva da un 2022 così non buono, rischia poi di perdersi. Io non sono tra quelli che massacrano Simone Inzaghi, però fino a questo momento con l’ottavo di Champions League, la semifinale di Coppa Italia e la vittoria della Supercoppa italiana il lavoro è più che sufficiente».

IL MERCATO – Biasin parla della possibilità di vedere Paulo Dybala in nerazzurro: «A Beppe Marotta Paulo Dybala è sempre piaciuto, però a Marotta piace anche tenere i conti a posto. Quel tipo di investimento porterebbe dei rischi non da poco, poi con le dovute condizioni capiterà, ma in questo momento non ci sono ragionamenti in tal senso. Così come tanti altri club non hanno ancora fatto la zampata perché fino a settimana scorsa nessuno si immaginava che si potesse arrivare fino a questo punto, forse neanche lo stesso Dybala. La situazione, al momento, è in una fase di stallo».