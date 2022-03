Damsgaard brucia le tappe! Pronto per il recupero: contro l’Inter ci sarà?

Mikkel Damsgaard torna a Genova e lascia alle spalle un brutto periodo, ma soprattutto un brutto infortunio. Il calciatore riprenderà ad allenarsi a parte con la Sampdoria per bruciare ulteriormente le tappe e conoscere il nuovo allenatore, Marco Giampaolo.

A DISPOSIZIONE – Mikkel Damsgaard, uno dei gioielli di proprietà della Sampdoria, a ottobre l’infortunio al ginocchio che poi si è rivelato più grave del previsto. Si parlava addirittura di una possibile stagione finita, ma secondo quanto riportato da Sky, il calciatore oggi è tornato a Bogliasco e si metterà a disposizione di Marco Giampaolo in vista del recupero. Damsgaard ha bruciato le tappe e adesso l’obiettivo del club è quello di provare a recuperare per le ultime partite di campionato a disposizione. Ricordiamo che l’Inter per l’ultima giornata affronterà proprio la Sampdoria a San Siro.

Fonte: Sky Sport