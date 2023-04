Biasin: «Juventus-Inter, contano i fatti: non abituiamoci al razzismo»

Il giornalista Fabrizio Biasin ha duramente condannato quanto accaduto ieri sugli spalti dell’Allianz Stadium (vedi articolo) nel finale di Juventus-Inter.

FATTI − Fabrizio Biasin, in onda su Radio 24 nel programma “Tutti Convocati”, ha dichiarato: «Credo che si è parlato troppe volte di questa storia perché riaccade di continuo. La Juventus entra nel merito e il suo comunicato è il più importante. Contano i fatti con le persone che hanno zero con l’essere tifosi. Questi personaggi li prendi e dici “tu non entri più”. Basta. Bisogna prendere esempio da José Mourinho secondo me. Il problema è di tutti e si dovrebbe intervenire già durante o ancora meglio prima. Purtroppo nel calcio esistono anche gli scontri come quello tra Samir Handanovic e Juan Cuadrado, per esempio, che certamente non è stato bello. Quella è una questione di campo, diversa dal razzismo ma a questo non ci si deve abituare. Per la partita io credo che in maniera involontaria abbiano anche pensato: “portiamoci a casa questo pareggio”. Per tutti gli impegni che ci saranno ad aprile».