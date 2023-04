Sistema all’avanguardia all’Allianz Stadium: la Digos indaga − Sky

Il giornalista di Sky Sport, Paolo Aghemo, ha fatto sapere che la Digos e i funzionari di sicurezza dell’Allianz Stadium stanno indagando per quanto accaduto in Juventus-Inter (vedi articolo).

INDAGINI − Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sullo svolgimento delle indagini dopo Juventus-Inter: «L’Allianz Stadium ha un sistema di sicurezza all’avanguardia. Per reprimere atti violenti e individuare i colpevoli. 115 sono le telecamere, di cui 23 sono particolari perché hanno 16 obiettivi e hanno una capacità di zoomare in maniera perfettamente. Si possono riconoscere i volti dei presenti. Su queste telecamere, i funzionari della sicurezza e della Digos stanno indagando e procederanno a rivedere i frame per capire chi si è reso responsabile dei cori e degli ululati razzisti. Inoltre, la Juventus rileva il codice di gradimento, tramite cui non far entrare allo stadio tifosi che non sono di gradimento».