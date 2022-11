Biasin: «Inter senza piano B, no reazione dopo gol subito! Lo Scudetto…»

Biasin giudica con una certa critica l’atteggiamento dell’Inter contro la Juventus soprattutto nel secondo tempo. Nerazzurri non capaci di reagire al gol preso da Rabiot

SENZA PIANO B − Fabrizio Biasin condanna la prestazione dei nerazzurri contro la Juventus: «L’Inter arrivava da un mese di buone prestazioni e aveva fatto un ottimo finale di primo tempo. Non ha segnato ma giocava bene. Dopo la traversa di Calhanoglu si spegne l’interruttore. Peccato mortale per una squadra che non ha un piano B. Può capitare di andare sotto a Torino ma bisogna reagire e l’Inter non l’ha fatto. Con 5 sconfitte, il campionato non lo vinci».