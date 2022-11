VIDEO – Roma-Lazio 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Lazio, posticipo pomeridiano della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



DERBY RISCATTO – Roma-Lazio 0-1 nel posticipo pomeridiano della tredicesima giornata di Serie A. Dopo la rovinosa eliminazione in Europa League di giovedì la Lazio volta pagina proprio nella partita più importante. La Roma si fa male da sola: al 29′ disastroso tentativo di scellerata costruzione dal basso su rimessa dal fondo, Roger Ibanez perde palla con Pedro e Felipe Anderson punisce l’imbarazzante uscita giallorossa. Quattro minuti dopo vicinissimo Nicolò Zaniolo al pareggio, con un sinistro deviato da Adam Marusic sulla traversa. A inizio ripresa le cose peggiorano ulteriormente per la Roma, con un infortunio a Lorenzo Pellegrini costretto a uscire. Nonostante ciò i giallorossi ci provano, al 67′ mischia in area con Zaniolo contrastato senza riuscire a concludere. Rui Patricio nega la doppietta a Felipe Anderson al 72′, su un bel sinistro piazzato. Nonostante ben dieci minuti di recupero la Roma non riesce a rendersi pericolosa, la Lazio scavalca proprio i rivali cittadini e si piazza al terzo posto assieme all’Atalanta.

Video con gli highlights di Roma-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.