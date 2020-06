Biasin: “Inter-Sassuolo tutti inaccettabili, anche Conte. Disastro generale”

Biasin ci va giù pesante dopo Inter-Sassuolo, partita buttata via nei minuti finali regalando prima il 2-2 e poi il 3-3. Il giornalista e tifoso nerazzurro, con un intervento nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, ha sparato a zero nei confronti dei giocatori e anche delle scelte di Conte. Di seguito la sua analisi.

TUTTO SBAGLIATO – L’analisi del giornalista Fabrizio Biasin, dopo il terrificante 3-3 di ieri in Inter-Sassuolo, è molto dura e individua diversi responsabili per la mancata vittoria: «È tornata la Pazza Inter, e francamente non capiamo perché. Ci hanno detto in tutte le salse, a inizio stagione: “Basta con la Pazza Inter, hanno tolto anche la canzoncina a inizio partita!” Poi ci troviamo questa cosa qui, Inter-Sassuolo 3-3. Una partita inacettabile da parte dell’Inter, da parte di tutti i giocatori che sono scesi in campo e da parte anche di Antonio Conte, che ha presentato una squadra strana. Pazza, appunto: da lui non ce lo aspettiamo. Nulla è andato bene: l’undici iniziale, i cambi, i falli di mano in area, i falli da rigore, le scelte in attacco. Un disastro generale: è tornata la Pazza Inter e noi, francamente, pensavamo che fosse andata via».