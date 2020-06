Sabatini: “Inter, perché Godin non gioca neanche 1′? Errore Gagliardini…”

Sabatini fa notare come ieri l’Inter si sia nuovamente privata di Godin, lasciandolo in panchina nonostante una difesa allo sbando. Il giornalista, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, ha poi commentato l’errore imbarazzante di Gagliardini sul 2-1.

CRITICHE GENERALIZZATE – Sandro Sabatini ha degli appunti da fare, ma comincia l’analisi di Inter-Sassuolo con una premessa doverosa: «Se Roberto Gagliardini avesse fatto gol noi tutti questi discorsi non li faremmo, o Antonio Candreva. Va detto che nei primi venti minuti il Sassuolo sarebbe potuto essere 0-2 o 0-3, perché il gol sbagliato da Candreva è come uno di Domenico Berardi. È tornata la Pazza Inter? Non la possiamo spiegare così. Magari servirebbe anche Diego Godin, perché ci sono dei piccoli punti interrogativi. Non è che l’Inter ha pareggiato senza Godin, ma bisognerebbe sapere perché, all’improvviso, è diventato uno che non è buono per giocare nemmeno un minuto. Poi bisognerebbe anche sapere perché Eriksen, che a me piace tantissimo, non tocca palla. Alla fine io dico che Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto nell’Inter non ci sono: al di là della presunta follia ha dei limiti di rosa e di gioco. È l’unica squadra che a gennaio ha comprato tre giocatori: dire rosa corta no».