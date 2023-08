Biasin: «Inter, problema evidente. Potrebbe esserci Dzeko!»

L’arrivo di Marko Arnautovic per l’attacco dell’Inter non scalda particolarmente i tifosi. Proprio su questo e sui problemi del reparto avanzato ha parlato Fabrizio Biasin nel suo editoriale per SportItalia.com.

PROBLEMI D’ATTACCO – Questo il pensiero di Fabrizio Biasin sul reparto avanzato nerazzurro: “L’Inter ha preso Carlos Augusto e Arnautovic, ma là davanti il problema è evidente. La finalista di Champions League si affida a un reparto pieno zeppo di incogite. Per questo Marotta e Ausilio proveranno a sostituire fino all’ultimo Correa. Al momento il saldo del calciomercato è della parte degli incassi e i tifosi infastiditi non hanno tutti i torti. Lukaku ha chiaramente complicato la vita ai dirigenti e se fosse stato più diretto, oggi forse si avrebbe ancora in rosa il buon Dzeko“.