Inter in campo nel pomeriggio, una speranza per Inzaghi – CdS

VERSO IL MONZA – Ora si inizia a fare sul serio: mancano quattro giorni a sabato, data cerchiata in rosso sul calendario di tutti i tifosi. L’Inter debutterà infatti a San Siro contro il Monza di Raffaele Palladino. Oggi lavoro pomeridiano ad Appiano Gentile, con una speranza (e un obiettivo) per Simone Inzaghi: riuscire a recuperare Francesco Acerbi in tempo proprio per la prima di campionato. Da capire, inoltre, se Carlos Augusto disputerà il suo primo allenamento con i nuovi compagni.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia