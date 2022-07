Biasin: «Dybala-Inter pista non finita ma rallentata. Marotta si muoverà!»

Fabrizio Biasin, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è concentrato sulla pista Dybala-Inter. Trattativa ancora viva nonostante le dichiarazioni di Marotta

NON TUTTO FINITO − Nonostante le parole di apparente chiusura della trattativa, secondo Biasin l’Inter è ancora su Dybala: «Per me la situazione è chiara. L’Inter aveva scelto Paulo Dybala come rinforzo per l’attacco prima che si materializzasse il sogno Romelu Lukaku. Ora ha preso tempo, non lo ha abbandonato. Prima di potersi muovere per l’argentino deve dare via Sanchez che vuole offerte solo dalle tre leghe europee. Poi devi dare via Pinamonti che andrà e uno tra Dzeko o Correa. Mia sensazione: tutto finito? No, tutto rallentato si. Ma continuo a pensare che Marotta stia muovendo le sue carte».