Pirola resta in Serie A! L’Inter si è riservata un diritto non indifferente – CdS

Secondo il Corriere dello Sport, ieri sera l’Inter ha lavorato fino a tardi sulla cessione di Pirola alla Salernitana.

TUTTO FATTO – L’operazione sarà chiusa in prestito con obbligo di riscatto se si verificheranno certe condizioni: al momento di andare in stampa le parti stavano trattando sulla cifra del prestito (circa un milione) e sulla condizione per l’obbligo (dopo 20 presenze). Di certo l’Inter si è garantita una recompra da esercitare nel 2024 perché non vuole perdere il controllo di Pirola. Anche in questo caso c’è da definire la cifra (8 milioni?), ma l’operazione è molto avanti. Manca l’ok del ragazzo al trasferimento: potrebbe non essere immediato perché il 2002 nerazzurro ha anche altre possibili destinazioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti