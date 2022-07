Martorelli: «Dybala all’Inter utopico, è chiusa! Poi non giocherebbe titolare»

Giocondo Martorelli, dagli studi di Sportitalia mercato, ha parlato del futuro di Dybala. Secondo l’agente di mercato, la Joya non arriverà all’Inter. Meglio guardarsi altrove e poi cita Inzaghi

CHIUSA − Martorelli crede alle parole di Marotta, per l’Inter niente Dybala: «Penso che l’agente di Paulo Dybala debba muoversi per trovargli una sistemazione. Se l’Inter non vende Joaquin Correa, Edin Dzeko o Alexis Sanchez, la Joya all’Inter non verrà mai. Non si scappa da lì. Quasi utopico, Correa lo hai pagato 30 milioni e non ha mercato per quelle cifre. Da Milano non si muovono né Correa né Dzeko. Per me è chiusa Dybala, Antun dovrebbe guardarsi attorno. Dybala meriterebbe di fare 100 partite per le qualità che ha. All’Inter parte però in seconda fila, non giocherà dal primo minuto. Sono fatti oggettivi, Inzaghi non cambierà il suo modulo per lui».