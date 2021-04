Biasin: «Atalanta non firma una mazza altrimenti a chi vende questi?»

Fabrizio Biasin dice la sua sulla decisione dell’Atalanta di non firmare la lettera in cui si chiedono conseguenze per Inter, Juventus e Milan (vedi articolo)

TWEET – Queste le parole da parte di Fabrizio Biasin sulla scelta da parte dell’Atalanta di non firmare la lettera inviata da 11 club di Serie A al presidente Dal Pino per chiedere un’Assemblea di Lega d’urgenza per analizzare il comportamento di Inter, Juventus e Milan. “L’Atalanta giustamente non firma una mazza, altrimenti a chi li vende i Conti, i Gagliardini, i Kessie, i Caldara, i Kulusevski ecc ecc grazie ai quali si è messa in tasca decine e decine e decine di milioni? Mica scemi“, si legge sul messaggio pubblicato tramite il proprio account Twitter.