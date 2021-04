Serie A, 11 club contro Inter, Juventus e Milan: chieste conseguenze

La Serie A si spacca, sempre per quanto riguarda la questione Superlega. Sky Sport segnala come undici club hanno inviato una lettera al presidente Dal Pino, per chiedere un’Assemblea di Lega d’urgenza per analizzare il comportamento di Inter, Juventus e Milan.

RICHIESTA DI SANZIONI? – Negli scorsi giorni Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha escluso sanzioni per i tre club di Serie A che avevano aderito alla Superlega (vedi articolo). In serata, però, si sono mossi undici club per chiedere che Inter, Juventus e Milan abbiano delle conseguenze. Si tratta, stando a Sky Sport, di Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari. All’appello mancano Atalanta, Fiorentina, Lazio, Napoli, Udinese e Verona. Nella lettera si chiede a Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, un’assemblea d’urgenza per analizzare i “gravi atti posti in essere dalle tre società, che avrebbero sottoscritto il progetto agendo di nascosto, con un evidente grave danno per tutto il calcio italiano”. Gli undici club “ribelli” ritengono come Inter, Juventus e Milan, in aggiunta, non abbiano annunciato formalmente l’addio al progetto. In realtà l’Inter l’ha fatto mercoledì (vedi articolo). La vicenda Superlega, pertanto, non è ancora chiusa e mezza Serie A chiede che sia fatta una profonda analisi della questione.