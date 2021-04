Inter-Verona (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Inter-Verona è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per la trentatreesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La quattordicesima del girone di ritorno. L’obiettivo è tornare alla vittoria dopo due pareggi esterni. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Previsti almeno due assenti. Ancora fuori per infortunio il difensore Kolarov e il centrocampista Vidal, che rientreranno a maggio.

MODULO – Si va verso la conferma dell’Inter titolarissima con il 3-5-2, sebbene Conte all’andata abbia stupito tutti (Juric compreso) con il 3-4-2-1, che è il sistema di gioco utilizzato dagli ospiti.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Nessun dubbio dietro. Fiducia al capitano Handanovic tra i pali dopo l’infausto record di due gol presi con un solo tiro subito. A guidare la linea a tre de Vrij con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Soliti ballottaggi in mezzo. A destra Hakimi e a sinistra Perisic sono in vantaggio su Darmian e Young. Davanti alla difesa Brozovic con Barella mezzala destra, invece come mezzala sinistra Eriksen è in vantaggio su Gagliardini e Sensi.

ATTACCO – Non sembrano essere previste rotazioni in avanti. A far coppia con Lukaku sarà nuovamente Lautaro Martinez, che nella ripresa darà vita alla solita staffetta con Sanchez.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Hellas Verona in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Young, Gagliardini, Vecino, Sensi; Sanchez, Pinamonti.

