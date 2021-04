Inter-Verona, i 23 convocati di Juric: due recuperi in difesa. Out Benassi

Ivan Juric ha diramato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte a Inter-Verona, trentatreesima giornata del campionato di serie A, in programma alle ore 15, a San Siro. Ecco la lista completa

I CONVOCATI – A pochissime ore dal calcio d’inizio di Inter-Verona, Ivan Juric ha ufficializzato la lista dei 23 convocati che prenderanno parte alla gara di San Siro. Completamente recuperati Federico Ceccherini e Koray Gunter, per la difesa, come aveva confermato il tecnico gialloblu nella conferenza stampa di ieri (QUI per recuperare le sue dichiarazioni). Rispetto alla gara con la Fiorentina, assente Marco Benassi. Oltre allo squalificato Stefano Sturaro (vedi articolo), non recupera il giovane Matteo Lovato, che sembrava poter tornare a disposizione proprio per la gara di oggi. Ecco la lista completa:

Portieri: Silvestri, Berardi

Difensori: Dimarco, Faraoni, Udogie, Çetin, Ceccherini, Magnani, Pandur, Dawidowicz, Günter

Centrocampisti: Barák, Lazović, Ilić, Rüegg, Zaccagni, Bessa, Tamèze

Attaccanti: Salcedo, Favilli, Kalinić, Colley, Lasagna