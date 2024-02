Bergonzi promuove Maresca: «Giusto il giallo a Vlahovic! Un motivo»

Davvero nulla da dire sulla direzione arbitrale di Fabio Maresca in Inter-Juventus. Dello stesso parere è anche Mauro Bergonzi, che spiega anche uno dei pochi episodi discussi: l’ammonizione di Vlahovic al 18′.

FRA I MIGLIORI – La paura di ritrovarsi immischiati in polemiche arbitrali anche dopo Inter-Juventus era tanta. Ma l’arbitraggio di Fabio Maresca ha evitato il peggio. L’ex arbitro, opinionista di “La Domenica Sportiva”, Mauro Bergonzi spiega: «Maresca ha arbitrato molto bene ed è stato uno dei migliori in campo. La sua prestazione è stata eccellente dal punto di vista tecnico, disciplinare e comportamentale. Sempre vicino all’azione, è stato accettato dai giocatori, non ha sbagliato la valutazione tecnica. Ha fischiato solo 16 falli e non ne ha sbagliato neppure uno in tutta la partita. Dal punto di vista comportamentale mi ha convinto quando ha ammonito al minuto 18 Vlahovic e l’ha fatto per la protesta plateale e ha fatto bene. In questo momento Maresca ha fatto capire a tutti i giocatori e a tutto lo stadio che non avrebbe accettato i comportamenti dei giocatori. Dal punto di vista disciplinare mi è piaciuto per una delle ammonizioni, quella a Mkhitaryan per un fallo nettissimo su Rabiot. Maresca arriva con grande serenità, mostra il cartellino giallo sacrosanto. Il calciatore dell’Inter non prende mai il pallone. Mi ha convinto dal punto di vista tecnico: minuto 71 duello tra Bremer e Thuram che entrano in area di rigore. Lui fa proseguire il gioco e fa segno che non c’è nulla. Ed è vero perché spalla contro spalla, il contrasto è correttissimo. Bravissimo Maresca. La partita probabilmente più difficile del nostro campionato, che fortunatamente non si è rivelata difficile, ha permesso all’arbitro di essere uno dei migliori in campo».