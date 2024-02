Moviola Inter-Juventus: Maresca dà una gran risposta a chi parlava!

Inter-Juventus ha avuto Maresca come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, PRIMO TEMPO – Fabio Maresca voto 7,5. Prima di valutare gli episodi bisogna dire una cosa: è stato bravissimo. Perché non era semplice, in una partita del genere, gestire praticamente tutto senza difficoltà e dopo i tanti veleni e le tante parole da una parte. Inizia con un richiamo a Dusan Vlahovic, dopo un fallo su Alessandro Bastoni in ritardo. Rende inevitabile il cartellino giallo al 18′ per il serbo, al suo terzo fallo (più per le proteste). Ammonito con lamentele anche Danilo da Silva (diffidato), prende sì prima la palla ma poi dà un pestone a Marcus Thuram e ci sta la scelta. Subito dopo lo stesso Danilo interviene al limite (ma correttamente) in area su Thuram, l’azione prosegue e sul cross Andrea Cambiaso respinge di petto e non di mano. Sul gol dell’Inter check per capire se Thuram tocchi (e come, ipotizzando una mano), ma non lo fa e l’autorete di Federico Gatti è ovviamente regolare.

MOVIOLA INTER-JUVENTUS, SECONDO TEMPO – Giallo anche a Henrikh Mkhitaryan, per un intervento sulla fascia in scivolata su Adrien Rabiot: corretto, l’armeno sbaglia il tempo. Chiede in maniera molto timida un rigore l’Inter, ma c’è poco e niente nel contrasto fra Thuram e Gleison Bremer. Lo stesso Thuram al 77′ prende un giallo stupido, perdendo tempo al momento dell’uscita dal campo. Cartellino anche a Simone Inzaghi, per essere uscito più volte dall’area tecnica: Maresca poteva magari risparmiarselo, peraltro era diffidato. Regolari le posizioni di Denzel Dumfries e Marko Arnautovic sul gol divorato da quest’ultimo. Corretti 5′ di recupero.