Collovati: «Inter-Juventus, Szczesny miracoli. Sommer non lo ricordo!»

Fulvio Collovati spiega Inter-Juventus attraverso le differenti partite giocate da Sommer e Szczesny. Poi qualche polemica sull’arbitraggio di Maresca.

DIFFERENZE – Nella sua lunga disamina Fulvio Collovati mette in evidenza i punti di forza dell’Inter e di debolezza della Juventus, con uno sguardo anche alla sfida che i nerazzurri devono recuperare. Di seguito l’intervento dell’ex calciatore a “La Domenica Sportiva”: «In questa partita non mi sento di dare responsabilità ad Yildiz. Il problema è che ha vinto la squadra più forte, dobbiamo dirlo. L’Inter ha colpito un palo con Calhanoglu, ci sono stati due miracoli da parte di Szczesny. La Juventus ha giocato ma è una squadra in costruzione. Non ha fatto un tiro in porta. Non ricordo una parata di Sommer. Ha vinto Inter-Juventus la squadra che probabilmente vincerà lo scudetto, se non lo perderà come l’ha perso due anni fa. Non lo so se andrà a +7 perché quest’Atalanta qua è temibilissima. Però in questo momento quella di Inzaghi una squadra che gioca a memoria. Nel secondo tempo di Inter-Juventus un’azione in tre passaggi: Dimarco, poi tiro di Barella strepitoso e intervento di Szczesny. Per cui Yildiz non ha colpa perché il centrocampo è stato surclassato da Barella, Mkhitaryan e soprattutto Calhanoglu. Tanti tifosi piangevano quando è andato via Skriniar. Io dico che Pavard ha dato sicurezza alla fase difensiva. L’Inter magari qualche volta eccedeva in qualche errore difensivo. Questo calciatore qua permette anche a Bastoni e ad Acerbi di sganciarsi perché è lui subito che va a coprire. Maresca migliore in campo di Inter-Juventus? Ma cosa ha fatto? Avrei potuto arbitrare anche io una partita così. Ha ammonito uno che non doveva ammonire dopo cinque minuti». Con un commento conclusivo sull’arbitraggio di Inter-Juventus conclude l’intervento Fulvio Collovati.