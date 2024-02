Ravanelli: «Inter forte, Juventus timida! Thuram mix fra due ex»

Ravanelli ammette la superiorità dell’Inter nei confronti della sua ex squadra, la Juventus. Dopo il derby d’Italia l’ex attaccante si è espresso a lungo nel corso di Pressing Serie A su Italia 1.

ABBATTUTI – Da ex juventino, Fabrizio Ravanelli non è contento dell’atteggiamento: «Prima della partita è logico che una squadra come la Juventus debba avere l’obbligo di pensare di fare una grande partita, andare a Milano e vincerla. Però poi c’è una squadra come l’Inter che è veramente forte. Lo diciamo da tanto tempo: dopo la Champions League ha migliorato la consapevolezza. È stata la differenza, di questa squadra meravigliosa come l’Inter che gioca un calcio di grande velocità e tecnica. Ti può mettere in difficoltà in ogni momento della partita, sotto tutti i punti di vista. La Juventus è stata un po’ timida, è mancato un po’ di coraggio ma non potevo pensare che andasse a schiacciare l’Inter. Deve passare da queste sconfitte per poter crescere e diventare l’antagonista numero uno nei prossimi anni».

VALORI EVIDENTI – Ravanelli spiega il suo pensiero precedente: «Ho detto di una Juventus timida perché ha giocato da squadra timida. Io credo che l’Inter sia nettamente più forte a livello tecnico della Juventus, ma poi per andare a giudicare una squadra non si giudica solo a livello tecnico. In una squadra ci sono tante cose che fanno la differenza: l’Inter è cresciuta molto dal punto di vista dell’autostima, ha una consapevolezza incredibile. Ha giocato anche rischiando dietro, la Juventus in alcune situazioni se avesse avuto coraggio avrebbe messo in difficoltà l’Inter. Che ha una mentalità che porta sempre a rischiare ma anche a vincere le partite, perché unisci la mentalità alla qualità. La Juventus ha fatto sinora un campionato stratosferico, perché ha performato in maniera incredibile, ma stasera si sono viste situazioni dove sotto la consapevolezza non c’era».

I SINGOLI – Ravanelli si sposta su Simone Inzaghi e un protagonista di Inter-Juventus: «È migliorato tantissimo sotto l’aspetto della comunicazione, si sentiva più un tifoso che un allenatore. È diventato più saggio, poi ha preso tanta consapevolezza. Il gruppo lo gestiva già bene alla Lazio, con qualche difficoltà iniziale all’Inter è riuscito a migliorare. Credo abbia un buon rapporto coi senatori dello spogliatoio. Ribadisco ancora una volta che Marcus Thuram è un mix fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku: ancora oggi dimostra che, quando è in campo, sa fare il primo e il secondo attaccante. È un giocatore completo».