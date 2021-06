Giuseppe Bergomi, ex leggenda dell’Inter, è stato intervistato da “Il Giornale”. Lo “Zio” ha risposto alla domanda sulla possibile favorita per il prossimo campionato di Serie A, scegliendo l’Inter di Simone Inzaghi

EQUILIBRIO − Bergomi ha parlato del prossimo campionato:«Ovviamente è ancora difficile ad oggi fare un pronostico dato che si deve ancora fare il mercato. Ma penso proprio che a bocce ferme dico: Inter perché è campione d’Italia in carica, la Juventus perché è tornato Massimiliano Allegri, il Milan per la continuità e oggi l’Atalanta non puoi lasciarla fuori anche se ritengo il Napoli una squadra costruita bene e c’è anche la Roma di Jose Mourinho che preme per tornare in alto. Sarà un bel campionato».