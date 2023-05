Bergomi: «Gol Dzeko frutto dell’imprevedibilità! Sorpreso dall’Inter»

L’Inter ha battuto il Milan 0-2 con le reti di Dzeko e Mkhitaryan, nell’andata delle semifinali di Champions League. Ne parla lo Zio Bergomi, che si dichiara sorpreso

IMPREVEDIBILITÀ − In collegamento su Sky Sport 24, Beppe Bergomi parla così da San Siro: «San Siro è magico, pensare che possa andare giù mi viene certezza. Non mi aspettavo un primo tempo così dell’Inter, anche se gli ultimi derby li ha approcciati molto bene. Non mi aspettavo un inizio così devastante dei nerazzurri. Gol Dzeko? Quando prepari le partite, c’è poi l’imprevedibilità. L’Inter anche nel derby di campionato aveva sorpreso il Milan con l’anticipo di Lautaro sul primo, qui fanno una sorta di trenino per liberare Dzeko che fa comunque un gesto tecnico molto bello. Secondo gol? Pregi e difetti di come difende il Milan. Se salta una marcatura, ci si può infilare dentro. Bravo Dimarco nel mettere quella palla lì e bravissimo Mkhitaryan a prendere il posto di Tonali. L’armeno è partito prima e il milanista non ha potuto fare nulla».